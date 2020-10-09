إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة الدها باغنية (فيديو)





قالت إيمى طلعت زكريا، إنها فكرت أن تقوم بعمل شيء ولم تكن تقصد أنها تكون من إيمى إلى طلعت زكريا ولكن من أجل أن تعبر الأغنية عن كل بنت فقدت والدها.





وأضافت إيمى خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "كنت أعيش الحالة وأبكى أثناء الغناء، وكنا نتوقف كثيرا خلال التصوير، وخصوصا أن والدى لم يتوف منذ زمن كبير فقد كان صديقي".





وتابعت أن إيمى سمير غانم ودنيا شفيقتها كانتا مهتمتان بمعرفة حالتها وذلك لأنها كانت قريبة جدا من والدها.











