صراع الوصافة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة





تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.





وارتفع رصيد الزمالك إلى 65 نقطة ويحتل المركز الثاني وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في الدور الأول، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة، واشتعل الصراع بين الفريقين على مركز وصافة بطولة الدوري المؤهل لدوري أبطال إفريقيا وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.





ويتبقي لكل فريق مباراتين، حيث يواجه الزمالك فريقي حرس الحدود والإسماعيلي، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع الأهلي والمقاولون العرب.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة مساء الخميس:-





- الأهلي 85 نقطة

- الزمالك 65 نقطة

- بيراميدز 63 نقطة

- المقاولون العرب 52 نقطة

- إنبي 45 نقطة

- سموحة 44 نقطة

- مصر المقاصة 40 نقطة

- الاتحاد السكندري 39 نقطة

- الاسماعيلي 38 نقطة

- نادي أسوان 37 نقطة

- الإنتاج الحربي 37 نقطة

- المصري 36 نقطة

- طلائع الجيش 35 نقطة

- وادي دجلة 35 نقطة

- الجونة 34 نقطة

- حرس الحدود 30 نقطة

- نادي مصر 21 نقطة

- طنطا 18 نقطة



