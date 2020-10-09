الموت يفجع إعلامي شهير بسبب "كورونا"





أعلن الإعلامي السعودي علي العلياني وفاة والدته على إثر معاناتها من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.





ونشر تغريدة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كتب: "انتقلت الى رحمة الله والدتي الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني".





وأضاف: "علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي".





ولاحقاً أشار إلى أنه تمت إقامة مراسم الدفن وتوجه إلى الراغبين في تقديم واجب العزاء مغرداً: "وارينا والدتنا زرعة بنت حمدان العلياني الثرى قبل القليل بعد وفاتها إثر إصابتها بكورونا. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته" وفق (مجلة لها).











