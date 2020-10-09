الموت يفجع إعلامي شهير بسبب "كورونا"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
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أعلن الإعلامي السعودي علي العلياني وفاة والدته على إثر معاناتها من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. 

ونشر تغريدة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كتب: "انتقلت الى رحمة الله والدتي الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني".

وأضاف: "علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي". 

ولاحقاً أشار إلى أنه تمت إقامة مراسم الدفن وتوجه إلى الراغبين في تقديم واجب العزاء مغرداً: "وارينا والدتنا زرعة بنت حمدان العلياني الثرى قبل القليل بعد وفاتها إثر إصابتها بكورونا. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته" وفق (مجلة لها).



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