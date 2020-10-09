بكري سليم: المقاصة ليس للبيع ولكن هناك اتجاه لتغيير اسم النادي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
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أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة علي عدم وجود نية لبيع النادي مثلما يتردد في وسائل الاعلام الفترة الاخيرة، مشيرًا إلي أن ما ستم بيعه هو حق رعاية فريق الكرة والحقوق التسويقية للنادي.
وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "المقاصة نادي أهلي مثله مثل الأهلي والزمالك، ولا يجوز بيع النادي بالطريقة التي حدثت مع الاسيوطي".
وتابع: "شكر مصر للمقاصة سبورت مستحوذة علي حقوق رعاية النادي، وهو ما سيتم بيعه خلال المرحلة المقبلة".
واختتم سليم كلامه ملمحًا إلي إمكانية تغيير اسم مصر للمقاصة حال استحواذ شركة جديدة علي حقوق رعايته.