لاعبو برشلونة يهددون بالرحيل في يناير.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن أحقية لاعبي نادي برشلونة الإسباني في فسخ تعاقدهم مع الفريق الكتالوني في يناير المقبل، في حال تنفيذ قرار تخفيض رواتبهم.
وتنتظر إدارة نادي برشلونة إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الأعمال، بشأن تخفيض رواتب لاعبي الفريق في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الفريق مطلع العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تخشى طلب لاعبي الفريق بفسخ تعاقدهم، في ظل قرار تنفيذ تخفيض الرواتب.
وتابعت الصحيفة، أن لاعبي برشلونة يمكنهم طلب الرحيل منذ شهر يناير المقبل، في حال تنفيذ قرار تخفيض الرواتب وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي طلب الرحيل هذا الصيف.
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