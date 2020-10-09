وفاة موسيقار شهير عن 80 عاما بعد صراع مع المرض

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توفي اليوم الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن نجله هميون شجريان.

ونشر شجريان الابن صورة سوداء على حسابة في إنستغرام" وكتب معلقا عليها إن "المعلّم الذي كان يعاني السرطان منذ سنوات أدخل مستشفى جام في طهران قبل بضعة أيام، وتوفيّ هناك.

وولد شجريان في 23 سبتمبر 1940 بمدينة مشهد الإيرانية، وعرف عنه بأنه أستاذ الأغنية الفارسية الكلاسيكية، وكان له حضور عالمي بین عشاق اللحن والأغنیة الفارسية.

وتحول شجريان إلى أسطورة في بلاده لغنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية للخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي.

وعلى يديه تخرج جيل كامل من الموسيقيين، مثل إيرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك، بالإضافة إلى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان… وغيرهم.

وحصل شجريان على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها وسام اللياقة من فرنسا، وجائزة من منظمة اليونسكو، وجائرة "غرامي" من الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.



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