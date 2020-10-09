محمد موسى: مصطفى ثابت يخوض منافسة شرسة بطريقة شريفة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بترشح الكاتب الصحفي الدكتور مصطفي ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، لعضوية مجلس النواب، عن دائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم، قائلا: "المنافسة في هذه الدائرة هتكون شرسة، وأجمل ما فيها المنافسة الشريفة من جانب الدكتور مصطفي ثابت، واعتقد أن الناس بتفهم لما يكون عندي مرشح بيجمع بين العلم والهيئة الاجتماعية، ده اللي أنا بحلم به كمواطن إني يكون النائب بتاعي يقدر يجيبلي حقي، واعتقد إن الزميل مصطفي ثابت شغلته كصحفي هي إنه بيجيب حقوق الناس".

وأوضح "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن منافسات انتخابات مجلس النواب بدأت تشتد بمختلف المحافظات، مشيدا بالمؤتمر الشعبي الحاشد الذي دشنه الدكتور مصطفي ثابت لإعلان ترشحه لانتخابات مجلس النواب بدائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم بشكل رسمي.

وأضاف موسى: "الحقيقة عندما وصلت قريته "الروبيات" لم أكن أتصور حجم هذا التأييد الذي يلقاه الزميل الدكتور مصطفي ثابت من أهالي دائرته شفت آلاف البشر من جميع أنحاء قرى طامية وسنورس، معقبًا: "مؤتمر ترشح مصطفى ثابت لمجلس النواب حاجة مبهرة والتجمع الحاشد يوجه رسالة واحدة وهي حب الناس نعمة".

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