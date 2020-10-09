مواجهات نارية للداخلية وبتروجت وسيراميكا ومنتخب السويس بالقسم الثاني

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تنطلق في الثالثة من عصر السبت ، مواجهات نارية بالجولة قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.





ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المرتقبة :



1- المريخ مع سيراميكا



يحل فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، ضيفاً ثقيلاً على فريق المريخ بقيادة محمد عبد الرحمن، ويدخل سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة، برصيد 39 نقطة بعد فوزه على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف سجلها شريف دابو وأحمد غنيم، بينما فريق المريخ في المركز التاسع برصيد 21 نقطة وخسر من الداخلية بهدف نظيف، بالجولة السابقة.



2- جمهورية شبين مع الداخلية



يلعب فريق جمهورية شبين بقيادة سمير كمونة مع فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا، ويتواجد شبين في المركز السابع برصيد 24 نقطة بعد تعادله مع النصر بدون أهداف، بينما الداخلية وصيف المجموعة برصيد 37 نقطة بعد فوزه على فريق المريخ بهدف، أحمد عبد الفتاح العندليب، وفاز فريق الداخلية بهدف سمير فكرى في الدور الأول.



3- النجوم مع بتروجت





يواجه فريق النجوم بقيادة نيلسون سانتوس فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 22 نقطة ، بينما فريق بتروجت صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة بعد فوزه على منتخب السويس بهدف عبد الرحمن السكران.



وفاز فريق بتروجت الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول سجلها خالد عبد الرزاق وإسلام كانو.



4- الترسانة مع النصر





يلتقي فريق الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح مع فريق النصر بقيادة سيد عيد، وبحتل الترسانة المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، بينما النصر صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد تعادله مع جمهورية شبين بدون أهداف.



وحقق فريق النصر الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول سجلها أحمد حسين وجوده أيمن للنصر وأحمد جعفر للترسانة.



5- كوكاكولا مع القناة



يواجه فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله نظيرة فريق القناة بقيادة تامر مصطفى، بنلعب اتحاد الشرطة، ويحتل فريق كوكاكولاالمركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما فريق القناة صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد فوزه على فريق الترسانة بهدفين نظيفين سجلها محمد علي وعلاء البدري.



وحقق فريق القناة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها شريف أشرف هدفين ومحمد يسرى للقناة وأحمد سعيد بندق

لكوكا كولا



6- منتخب السويس مع الزرقا



يشهد ملعب نادي القناة مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق الزرقا بقيادة محمد حسن،ويحتل الفريق السويسي المركز السادس برصيد 29 نقطة، بينما الزرقا متذيل المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف سجلها وليد بدران وحسام جماليه، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 39 نقطة

2- الداخلية 37 نقطة

3- بتروجت 36 نقطة

4- النصر 30 نقطة

5- القناة 29 نقطة

6- منتخب السويس 29 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 12 نقطة