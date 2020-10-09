وزير التعليم: لم يعد هناك إجابة نموذجية (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور المعلم تم إعادة صياغته في النظام التعليمي الجديد، وتم تدريب المعلمين عليه، حيث لم يعد دورهم قائما على التلقين كما كان في السابق، بل أصبح دورهم يرتكز على توجيه الطلاب وتدريبهم على النظام الجديد.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لم يعد هناك إجابة نموذجية، والأهم هو فهم الطالب للمحتوى التعليمي، وليس تحصيل الدرجات، لافتا إلى أنهم سيوفرون للطلاب اكثر من مصدر تعليمي لتلقي المادة الدراسية.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "اعتمدوا علينا إحنا اللي هنعمل الامتحان".
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى أداء الدور الثاني للطلاب المؤجلين وحصلوا على موافقات قد وصل إلي 241 طالبطالبة أدى منهم الامتحان طبقًا للجدول المعتمد 207 طالبطالبة وتغيب (34) طالبطالبة نجح منهم (76) طالبطالبة بنسبة (31.5%).

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه حرصًا من الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فإن هؤلاء الطلاب لهم الحق فى التضرر من نتائج المواد التى قاموا بأداء الامتحان فيها فى هذا الدور فقط ولا يحق لهم التضرر فى المواد التى سبق وأن أدوا الامتحان فيها سابقًا.

وأضاف حجازي، أنه تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة بفتح باب التظلمات لمدة (5) أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 11102020 وتنتهى يوم الخميس 15102020 أى قبل موعد بدء الدراسة، على أن تسدد الرسوم المخصصة للاطلاع وقدرها (مائة جنيه) عن كل مادة فى أى فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبنفس الشروط والقواعد التى تم الإعلان عنها سلفًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الإجراءات التي تمت لعقد هذا الامتحان هى فقط للظروف الاستثنائية التى شهدها هذا العام فى ظل جائحة كورونا.

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