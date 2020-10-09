وزير التعليم: لم يعد هناك إجابة نموذجية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور المعلم تم إعادة صياغته في النظام التعليمي الجديد، وتم تدريب المعلمين عليه، حيث لم يعد دورهم قائما على التلقين كما كان في السابق، بل أصبح دورهم يرتكز على توجيه الطلاب وتدريبهم على النظام الجديد.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لم يعد هناك إجابة نموذجية، والأهم هو فهم الطالب للمحتوى التعليمي، وليس تحصيل الدرجات، لافتا إلى أنهم سيوفرون للطلاب اكثر من مصدر تعليمي لتلقي المادة الدراسية.





ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "اعتمدوا علينا إحنا اللي هنعمل الامتحان".