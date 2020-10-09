بركات :الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
محمد جمال
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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.
وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال.
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