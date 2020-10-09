هوليوود تعلق عرض أفلامها





قرر الاستوديو السينمائي الأمريكي Universal Pictures تأجيل العرض الأول لفيلم "العصر الجوراسي، السلطة) من 11 يونيو 2021 إلى 10 يونيو 2022، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للفيلم.





وتضم بطولة الفيلم من إخراج كولين تريفور، نجوم هوليوود، برايس دالاس هوارد، ديتشن لاكمان، كريس برات، لورا ديرن، سام نيل.





وكانت مجلة The Hollywood Reporter الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن ورشة Warner Bros أجلت العرض الأول لفيلم "الكثبان الرملية" من إخراج ديني فلنوف إلى أكتوبر عام 2021.





وحسب المجلة فإن منتجي فيلم المغامرات "المرأة المعجزة 1984" (Wonder Woman 1984 ) اضطروا إلى تأجيل عرضه الأول إلى نهاية العام الجاري، مع العلم أنه كان يخطط لعرضه في 25 أكتوبر الجاري. وذلك بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم.





هذا وأعلنت ورشتا MGM و Universal Piсtures السينمائيتان عن تأجيلهما لعرض الجزء الـ25 للفيلم عن العميل 007 جيمس بوند بعنوان " لم يحن الوقت للموت" إلى 2 أبريل عام 2021.







