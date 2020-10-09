حكيم يشعل حفل الجلالة بـ"تسلم الأيادي"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
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أشعل المطرب حكيم، حفل أغنيته بمدينة الجلالة بالعين السخنة الذى أقيم  احتفالاً بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، وسط حضور كثيف من الجمهور الذي عبر عن إعجابهم بالحفل.

وبدأ الحفل باغنية "السلام عليكم"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

وواصل تقديم فقرته الغنائية بتقديم أشهر أغنياته منها، كله يرقص، قلبى يا ناس، ليلة بمبى، جانى جانى، سيبونا في حالنا، هابوسه، حلاوة روح،

وأقيم الحفل برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc.


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