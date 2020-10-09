لجنة مكافحة كورونا توجه مناشدة للمصريين (فيديو)

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية في ظل اقترابنا على دخول فصل الشتاء، موضحا أن حالة الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء تؤدي لحدوث نقص المناعة وتنشيط الفيروسات.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هذه الفترة تكثر فيها الإصابة بفيروس الإنفلونزا ويصعب جدا تفرقته عن فيروس كورونا، والطريقة الوحيدة للتفرقة بينهم هى إجراء التحاليل والفحوصات.





وناشد المواطنين الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية، منوها بأنه نظرا لأهمية المصل هذا العام تم توفيره مبكرا، معلقا: "الموضوع مفيهوش هزار"، منوها بأنه لا يوجد شيىء يمنع المرض تماما ولكنه على الأقل سيقلل من حدة أعراضه.





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.



