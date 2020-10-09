ريال مدريد يحسم موقفه مع مبابي وهالاند

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد أنهى سوق الإنتقالات الصيفية المنصرم دون إجراء أي تعاقدات جديدة لأول مرة منذ 40 عامًا، حيث أن النادي الملكي قام بتأجيل مخطاطاته لصيف 2021.
وأكد البرنامج الإسباني أن الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لم يطلب التعاقد مع إيرلينج هالاند.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي فقط ليكون النجم المقبل في صفوف الفريق وليس هناك أي شك داخل صفوف الميرينجي في التعاقد معه.

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مبابي ريال مدريد انتقالات الدوري الإسباني

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