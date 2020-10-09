ريال مدريد يحسم موقفه مع مبابي وهالاند
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد أنهى سوق الإنتقالات الصيفية المنصرم دون إجراء أي تعاقدات جديدة لأول مرة منذ 40 عامًا، حيث أن النادي الملكي قام بتأجيل مخطاطاته لصيف 2021.
وأكد البرنامج الإسباني أن الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لم يطلب التعاقد مع إيرلينج هالاند.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي فقط ليكون النجم المقبل في صفوف الفريق وليس هناك أي شك داخل صفوف الميرينجي في التعاقد معه.
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