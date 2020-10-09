التنمية المحلية: 120 مليون جنيه لدعم مستشفيات سوهاج وقنا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم عمليات التنمية بمحافظات صعيد مصر وتكثيف العمل بقطاع الصحة على أرض محافظتي سوهاج وقنا.





تابع "قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، جاء ذلك من خلال توقيع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاقا إطاريا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



