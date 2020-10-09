التنمية المحلية: 120 مليون جنيه لدعم مستشفيات سوهاج وقنا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
كـسـاب أحـمـد
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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم عمليات التنمية بمحافظات صعيد مصر وتكثيف العمل بقطاع الصحة على أرض محافظتي سوهاج وقنا.

تابع "قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، جاء ذلك من خلال توقيع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاقا إطاريا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أضاف مساعد وزير التنمية المحلية، البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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