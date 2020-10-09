عبد الحفيظ: مواجهة بيراميدز "بروفة" قوية لموقعة الوداد.. والشناوي جاهز للمباراة









أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز تعتبر بمثابة "بروفة" قوية قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"هدفنا تقديم مباراة جيدة للغاية لأنها "بروفة هامة لمواجهة الوداد المغربي، وما يهمنا أن اللاعبون يخرجون من المباراة بدون أي إصابات".





وتابع :"الفترة الماضية شهدت الكثير من الضغط في المباريات ولا نرغب في خسارة أي عنصر مهم في الفريق يكون له إضافة في مباراة الوداد سواء كان أساسيا أو احتياطيا".





وتابع :"حققنا هدفنا في بطولة الدوري بالفوز باللقب، وهدفنا تحول إلى دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح :"بيراميدز فريق قوي ولديه عناصر مميزة ولهم أهداف يرغبون في تحقيقها أيضا".





وأشار :"حصولنا على لقب الدوري تقلل من دوافعنا ولكن نرغب أيضا في تقديم مباراة هامة ولا نريد أن خسر أي عنصر استعدادًا لمباراة الوداد".





وزاد :"أتمنى أن نخرج من مباراة بيراميدز بدون أي إصابة ونفس الحال لفريق بيراميدز".





وأشار :"محمد الشناوي بدأ مرحلة الجري ويوم الاثنين إن شاء الله سيشارك في التدريبات الجماعية وسيلحق بمباراة الوداد المغربي.





وعن مدرب الفريق موسيماني قال :"موسيماني تولى المهمة في يوم 2 من الشهر الجاري، ويعلم جيدا كل لاعب في الفريق، وفوجئت بأنه يتحدث عن شخصيات وهو ملم جدا بالمباريات الإفريقية وهذا أمر يساعد على معرفة طريقة الخصوم داخل وخارج ملعبهم".





وتابع :" كان يهم موسيماني أن يتعود اللاعبون على طباعة الشخصية والفنية، والمدرب يرغب في تحرك اللاعبون بشكل كبير داخل أرض الملعب، والأسبوع الماضي كان مهم جدًا لكي يعرف اللاعبون شخصيته".





وأردف :"كثرة الغيابات في الفريق تؤثر على الفريق، ولكن هناك لاعبون نجحوا في تعويضهم وإن شاء الله نخوض مباراة بيراميدز بهدف واحد وهو عدم إصابة أي لاعب".





وأكمل :"جميع اللاعبون هدفهم واضح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي، وكلنا على قلب واحد من أجل تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في مباراة الإياب".



