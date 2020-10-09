باسم مغنية عن انفجار بيروت: "لن نسامح السياسيين"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان باسم مغنية، على انفجار مرفأ بيروت، قائلًا إنه كان في منزله المواجه للمرفأ ونجا بأعجوبة ووقعت أضرار كبيرة في منزله، لكن بالمقارنة مع أضرار الآخرين وفقدان وموت العديد من أحبّتهم، فهو يعتبر أن أضراره بسيطة جداً.

ووجه في تصريحات صحفية، حديثه للسياسيين معتبراً أنهم أكثر المستفيدين هم وعائلاتهم بسبب أطماعهم.

وعلق: "فليعملوا ولو مرة لمصلحة المواطن اللبناني والعيش المشترك قبل أن تندلع الحرب من جديد بين لحظة وأخرى".

ورأى أنه "يمكننا أن نعود كما كنا من قبل وأفضل لو غيّر السياسيون سلوكهم، يكفي ما حصدوه من ثروات ولو أننا لا نسامحهم"، متمنياً التعويض للشعب عن خسائره.

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