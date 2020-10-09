مباريات قوية للسكة والبلاستيك والتأمين وبنها واتحاد الشرطة بالقسم الثالث

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تعود مباريات دوري القسم الثالث من جديد، لتستكمل، عقب توقف طويل، بسبب مخاطر إنتشار جائعة كورونا، إذا تشهد المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، إقامة 7 مواجهات من العيار الثقيل في الثانية وخمسه واربعون دقيقة من عصر السبت ، ويحصل فريق طوخ على راحة هذا الأسبوع.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة 28.



1- السكة الحديد مع الشمس



يستضيف فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 50 نقطة فريق، الشمس صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- بنها مع البلاستيك





يلتقي على ملعب طوخ، فريق بنها صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عثمان برصيد 29 نقطة مع فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 45 نقطة، وفاز فريق البلاستيك بهدفين دون رد في المباراة الأولى.



3- مصر للتأمين مع ألماظة





يخوش فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث برصيد44 نقطة لقاء مرتقب مع فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة جمال ترك برصيد40 نقطة، وحقق فريق ألماظة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- شباب بطا مع اتحاد الشرطة





يواجه فريق مركز شباب بطا صاحب المركز السابع بقيادة محمد عثمان برصيد 38 نقطة فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة محمود سعيد برصيد 37 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثله نتيجة الدور الأول.



5- شباب سراى القبه مع بهتيم



يلتقي فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة محسن يوسف برصيد 6 نقاط مع فريق بهتيم صاحب المركز التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 34 نقطة، وحقق بهتيم الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.



6- العبور مع المرج



يواجه فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 42 نقطة نظيرة فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة، وحقق فريق العبور بهدف نظيف في الدور الأول.



7- الاميرية مع الغابة





يلعب فريق الاميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 23 نقطة مع فريق الغابة بقيادة عمرو أحمد الدالى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 50 نقطة

2- البلاستيك 45 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- الشمس 39 نقطة

7- شباب بطا 38 نقطة

8- اتحاد الشرطة 37 نقطة

9- بهتيم 34 نقطة

10- بنها 29 نقطة

11- المرج 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الغابه 25 نقطة

14- الاميرية 23 نقطة

15- شباب سراى القبه 6 نقاط