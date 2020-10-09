مواجهات قوية للصيد وأبو النمرس وأكتوبر بالقسم الثالث

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تستأنف مباريات القسم الثالث من جديد، في الثالثة مت عصر السبت، بعد غياب سبعة أشهر، بسبب انتشار جائعة الكورونا، وتشهد المجموعة الخامسة، بإقامة سبع مباريات ثقيلة فى الأسبوع الرابع والعشرين، بين صراع الصعود وصراع البقاء بالقسم الثالث للموسم القادم.



أكتوبر والاتصالات



يدخل أكتوبر المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يدخل الإتصالات المباراة وهو فى الوصافة برصيد 56 نقطة، فى مباراة لن تكون سهلة على أصحاب الأرض بسبب رحيل معظم لاعبي الفريق والاعتماد على بعض الناشئين وعدم استعداداته الجيدة للمباراة، بينما يسعى الإتصالات لمواصلة صراعه مع الدخان نحو الصعود لدورى القسم الثاني للموسم القادم.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.



حلوان العام وأبو النمرس



يدخل حلوان العام المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يدخل أبو النمرس المباراة وهو فى المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، فى مباراة لن تكون سهلة على الضيوف بسبب موقف الفريق وصراعه من أجل البقاء بالقسم الثالث للموسم القادم.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز حلوان العام بهدف دون مقابل.



الدخان والقومي



يدخل الدخان المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 59 نقطة، بينما يدخل القومي المباراة وهو فى المركز السادس برصيد 32 نقطة، الدخان يسعى لمواصلة اقترابه نحو الصعود للقسم الثاني للموسم القادم، بينما يسعى القومي لمواصلة عروضه القوية التى قدمها فى الوديات، يسعى تقديم مباراة ايجابية امام الدخان على الرغم من بقاءه بالقسم الثالث للموسم القادم.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز الدخان بثلاثية نظيفة.



البدرشين والمعادي



يدخل البدرشين المباراة وهو متذيل المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما يدخل المعادي المباراة وهو فى المركز السابع برصيد 31 نفطة، البدرشين يريد تقديم عرض قوي امام المعادي رغم هبوطه للقسم الرابع، بينما يدخل المعادي المباراة رغم بقاءه بالقسم الثالث يسعى لتقديم عرض قوى امام البدرشين وحصد الثلاث نقاط.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز البدرشين على حساب المعادي بهدفين مقابل هدف.



الصف والصيد



يدخل الصف المباراة وهو فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بينما يدخل الصيد المباراة وهو فى المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، الصف يسعى لتقديم مباراة لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لكى يضمن بقاءه بالقسم الثالث للموسم القادم، بينما يدخل الصيد المباراة سعيا لتقديم نتيجة ايجابية امام الصف، وهو مكتمل الصفوف.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل الايجابي بأربعة أهداف لكلا الفريقين.



بشتيل والعياط



يدخل بشتيل المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما يدخل العياط المباراة وهو فى المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بشتيل يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل بقاءه بالقسم الثالث للموسم القادم، بينما يدخل العياط المباراة معتمدا على العناصر المتبقية بالفريق بالإضافة إلى بعض اللاعبين الناشئين، والخروج بنتيجة إيجابية للاستمرار فى القسم الثالث للموسم القادم.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز العياط بثلاث أهداف دون مقابل.



جولدي وجينيس



يدخل جولدي المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يدخل جينيس المباراة وهو فى المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، جولدي يسعى لمواصلة عروضه القوية التى قدمها بالدورى هذا الموسم، بينما يسعى جينيس لبداية جديدة لتصحيح الاوضاع من أجل البقاء للموسم القادم.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز جولدي بثلاث أهداف مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة