إلغاء مباراة في الشوط الأول بسبب فيروس كورونا

كشف منتخبا إنجلترا وإسكتلندا تحت 19 عاماً لكرة القدم عن إلغاء مباراة بينهما يوم الخميس في سانت جورج بارك، خلال الشوط الأول بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.





وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فرداً في طاقم أحد الفريقين جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19 لتقرر السلطات على الفور إلغاء المباراة في معسكر التدريب التابع للاتحاد الانجليزي قرب برتون أبون ترينت.





وقال منتخب إنجلترا في بيان "ألغيت مباراة منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً مع إسكتلندا في سانت جورج بارك ظهر اليوم في الشوط الأول كإجراء احترازي تبعا للبروتوكولات الصحية لاحتواء فيروس كورونا".





وأصدر المنتخب الإسكتلندي بياناً مماثلاً وقال "الطرفان لن يصدرا المزيد من التعليقات".





وكانت إنجلترا متقدمة 3-1 حين تم إلغاء المباراة.





وكان منتخب إنجلترا الأول يتدرب في سانت جورج بارك قبل مباراة ودية أمام ويلز في وقت لاحق اليوم الخميس وأيضاً استعداداً لمواجهتين في دوري الأمم الأوروبية أمام بلجيكا والدنمارك.



