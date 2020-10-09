أسامة الأزهري ناعيًا محمد كمال إمام: فقدنا ركنا من أركان العلم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
محمود الجلاد
Advertisements
نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، - العالم والفقيه الأصول الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، الذي وافته المنية مساء الخميس.

وقال الازهري في بيان له: أتقدم إلى شعب مصر العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية بخالص العزاء والرثاء في وفاة الفقيه الأصولي الموسوعي العلامة الجليل الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أننا فقدنا ركنا من أركان العلم، والاطلاع الواسع، وفقه النفس، مع الأدب والشعر، والعمل الإذاعي الممتد، والمكتبة العامرة الحافلة بالنفائس الدالة على عشق للكتاب وتنقيب عن نوادره، مع حب عظيم للأزهر الشريف، ووطنية كاملة وتوقير عظيم لقيمة مصر وتاريخها العريق المشرف في خدمة علوم الشريعة.

وأكمل الأزهري: أيها الفقيد الكريم! رحم الله فيك العلم الواسع والأدب الجم، رحم الله فيك ودا كان موصولا بيننا، وتقريظا كتبته لكتابي (الحق المبين) فور اطلاعك عليه أظهرت فيه من دلائل المودة والمحبة والصداقة ما أخجلتني به لمعرفتي بقيمتك، رحم الله فيك إشادة مطنبة ومسهبة بكتاب (جمهرة أعلام الأزهر الشريف) وأحلاما عظاما كنت تعقدها على هذا الكتاب، وكنت تترقب أن ترعى مؤتمرا للتعريف بالكتاب وبيان قيمته.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه بتقديم العزاء لكل طالب علم، مضيفا: رحمك الله وطيب ثراك وأعلى في الجنة درجتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الأزهر أسامة الأزهري

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 15 ساعة

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

منة فضالي ناعية جميل راتب: "مع السلامة يا أستاذ"

إقبال كبير على مؤلفات "الطيب وخلاف والباقوري" بمعرض الكتاب

سعيد عامر من معرض الكتاب: مقاصد الشريعة هي التي تمنح الإسلام صفة الوسطية والاعتدال

وزير الأوقاف ينعي زقزوق.. ووفد يشارك في تشييع الجنازة

رئيس جامعة الأزهر ينعي المفكر الإسلامي الدكتور محمود حمدي زقزوق

في وداع الشيخ.. "الأوقاف" تذيع تلاوات قرآنية للطبلاوي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

03:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»