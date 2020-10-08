مباريات قويه لانديه المنيا وأسيوط في القسم الثالث

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق في الثالثة من عصر السبت منافسات الأسبوع الحادي والعشرون، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق القوصية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب نادي ديروط.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي مع فريق ابوتيج، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق مركز شباب القيس، فريق بني مزار ، في المباراة التي سيشهدها ملعب مطاي.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق ناصر الفكرية، فريق الوليدية ، في المباراة التي سيحتضنها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق الهنداو، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو.

وتقام المباراه السادسة، يوم الاحد عندما يلتقي فريق مركز شباب سمالوط، فريق أسمنت أسيوط ، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

* مباريات الجولة الحادية والعشرون ..

- مركز شباب القيس × بني مزار
- الهنداو × نادي ملوي
- ناصر الفكرية × الوليدية
- مركز شباب ناصر ملوي × ابوتيج
- القوصية × مركز شباب الخارجة
- مركز شباب سمالوط × أسمنت أسيوط

* ترتيب المجموعة الثالثه ..

1- أسمنت أسيوط 45 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 36 نقطة
3- نادي ملوي 34 نقطة
4- القوصية 33 نقطة
5- ناصر الفكرية 30 نقطة
6- ابوتيج 28 نقطة
7- مركز شباب القيس 22 نقطة
8 - مركز شباب سمالوط 21 نقطة
9- بني مزار 20 نقطة
10 - الهنداو 20 نقطة
11- مركز شباب الخارجة 20 نقطة
12 - الوليدية 17 نقطة

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