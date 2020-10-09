جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر مقرب من محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، عن تطورات مفاوضات الأهلي وبيراميدز، لضم الاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وجهة محمد إبراهيم المقبلة في الموسم الجديد

وأوضح المصدر أن محمد إبراهيم يفضل عرض بيراميدز على عرض الأهلي، مشددا على أن المبلغ الذي عرضه الأحمر كراتب شخصي للاعب يفوق المعروض من السماوي، في حالة احتساب المكافأت وحصة الإعلانات ونسبة المشاركة في جميع البطولات.

وأكد المصدر أن الأولوية لمحمد إبراهيم حاليا هي الإنتقال لنادي بيراميدز، موضحا أنه في حال تراجع مسؤولي السماوي، عن اتمام الصفقة أو إظهار عدم جديته سيتم دراسة باقي العروض ومن بينها عرض الأهلي لاختيار العرض الأفضل بينهما.

وأتم المصدر أن هناك جلسة قريبة ستجمع محمد عبد السلام رئيس المقاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات لانهاء الاتفاق، خاصة بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب رحيل فايلر عن الأهلي والتعاقد مع موسيماني.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة جلسة عبد السلام اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 16 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التعادل أمام دجلة.. نجم الزمالك السابق يقرر تشجيع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 10 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف أنباء سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ ساعتين

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

12:00 ص

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»