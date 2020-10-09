جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

كشف مصدر مقرب من محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، عن تطورات مفاوضات الأهلي وبيراميدز، لضم الاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.





وجهة محمد إبراهيم المقبلة في الموسم الجديد





وأوضح المصدر أن محمد إبراهيم يفضل عرض بيراميدز على عرض الأهلي، مشددا على أن المبلغ الذي عرضه الأحمر كراتب شخصي للاعب يفوق المعروض من السماوي، في حالة احتساب المكافأت وحصة الإعلانات ونسبة المشاركة في جميع البطولات.





وأكد المصدر أن الأولوية لمحمد إبراهيم حاليا هي الإنتقال لنادي بيراميدز، موضحا أنه في حال تراجع مسؤولي السماوي، عن اتمام الصفقة أو إظهار عدم جديته سيتم دراسة باقي العروض ومن بينها عرض الأهلي لاختيار العرض الأفضل بينهما.





وأتم المصدر أن هناك جلسة قريبة ستجمع محمد عبد السلام رئيس المقاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات لانهاء الاتفاق، خاصة بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب رحيل فايلر عن الأهلي والتعاقد مع موسيماني.











