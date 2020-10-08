أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل أمام وادي دجلة بالدوري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وجه مدحت عبدالهادي مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر للاعبي الفريق، رغم التعادل مع وادي دجلة، مشيرا إلى أنه رغم الإصابات والايقافات لكن اللاعبين تحملوا المسئولية وقاموا بتنفيذ المهام، موضحا أن الجهاز الفني يسعى في الوقت الحالي لتجهيز اللاعبين المقيدين إفريقيًا بشكل مثالي.

وقال عبدالهادي أن الفريق يعاني من إصابات وايقافات وانضمام بعض اللاعبين  لمنتخبات بلادهم، مشددا على أنه كان يتمنى حصد نقاط دجلة لكن الفريق اهدر عدة فرص لعمر السعيد واسلام جابر وغيرهما.

وأضاف مدرب الزمال: " الفريق يعاني من ضغط اللقاءات والإرهاقق، فقد واجهنا المصري في الإسكندرية وبعدها بثلاثة أيام واجهنا سموحة في الإسماعيلية ولعبنا ١٢٠ دقيقة وبعدها  بـ ٤٨ ساعة واجهنا فريقا حصل على القسط الكافي من الراحة وهو دجلة،  ةورغم ذلك اللاعبون لم يقصروا وأدوا ما عليهم وكنا الأقرب للفوز".

وتابع :"ضغط اللقاءات قد يعرضنا لخسائر كثيرة قبل مواجهتي إفريقيا، فقد فقدنا اليوم حازم إمام بسبب الإصابة".

واختتم مدحت عبدالهادي تصريحاته : "سنقوم بعمل استشفاء للاعبين بدرجة عالية لمعالجة الإرهاق الشديد قبل لقاء الرجاء المغربي".

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