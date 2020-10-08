كيما في مواجهة شبان اسنا والتعدين ضيفا ثقيلا على الاقصر بالقسم الثالث

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تستأنف في الثالثة من عصر السبت، منافسات دوري القسم الثالث، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 اشهر منذ قرار توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتشهد الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الاولي بدوري القسم الثالث، مواجهات نارية لاحت ام الصراع بين كيما المتصدر والنصر للتعدين وصيف المجموعة لخطف تذكرة التأهل للقسم الثاني.

وتشهد الجولة قبل الأخيرة مواجهة هامة بين نادي كيما اسوان المتصدر برصيد44 نقطة، أمام فريق نادي شبان مسلمين اسنا متزيل جدول المجموعة برصيد7 نقاط، والتي يحضنها ملعب نادي كيما.

فيما يواجه فريق نادي النصر للتعدين وصيف المجموعة برصيد 43 نقطة، نظيره فريق نادي الاقصر، بملعب الاخير، والتي يتوقف عليها شكل وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ويستضيف نادي ابو الريش صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، نظيره فريق نادي الهلال صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ويواجه فريق مركز شباب الزهراء، صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ادفو صاحب المركز الرابع برصيد39 نقطة، بملعب المدينة الشبابية بالاقصر.

كما يلتقي فريق وادي النيل، صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، نظيره فريق نادي الجمهورية بدراو، صاحب المركز الحادي عشر برصيد7 نقاط، على ملعب مركز شباب بدر.

وتختتم مواجهات الجولة قبل الأخيرة، بمواجهة فريق نادي المدينة المنورة، صاحب المركز السادس برصيد32 نقطة، لنظيره فريق نادي التحرير باسوان صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، بملعب نادي الاقصر يوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري

ترتيب المجموعة الاولي

1_ كيما 44 نقطة
2_ التعدين 43 نقطة
3_ مركز شباب الزهراء 43 نقطة
4_ مركز شباب ادفو 39 نقطة
5_الاقصر 36 نقطة
6_المدينة المنورة 32 نقطة
7_التحرير 24 نقطة
8_ابو الريش 20 نقطة
9_وادي النيل 20 نقطة
10_الهلال 16 نقطة
11_جمهورية دراو 7 نقاط
12_ شبان اسنا 7.نقاط

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