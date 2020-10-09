رئيس مجلس مدينة نجع حمادي: أخلينا الأهالي من منازلهم بعد تسرب الكلور

كشف عبدالله الخبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، عن أنه تم إخلاء الأهالي القريبين من محطة مياه "نجع قابول"، بمحيط 300 متر، عقب واقعة تسريب غاز الكلور من محطة المياه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الأهالي بكل هدوء حتى لا يفزعون.





وأضاف "الخبير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن محطة المياه مقامة قديمًا وهى الآن وسط كتلة سكانية، لافتًا إلى أن المواطنين تفهموا الأمر وقاموا بإخلاء منازلهم، متابعا: "المحافظة وفرت كافة المستلزمات الطبية اللازمة وأسطوانات الأكسجين".





من جانبه أكد محمد حسان، أحد المصابين نتيجة تسرب غاز الكلور، في اتصال هاتفي آخر، أن حالة الاختناق جراء استنشاق غاز الكلور كانت شديدة جدًا، وتابع:" حالة الاختناق كانت شديدة.. الناس كانت بتجري وفيه ناس خلعت هدومها من شدت الاختناق".





هذا، وأصيب 43 شخصًا بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، في محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بإصابة 43 شخصًا، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.



