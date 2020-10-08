رئيس ليون: ديباي سيفعل أي شئ للانتقال إلى برشلونة في يناير المقبل

أكد جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون الفرنسي أن نجم هجوم الفريق ممفيس ديباي سيفعل أي شئ للانتقال إلى برشلونة الإسباني في يناير المقبل وذلك بعد فشل إنضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وقال أولاس في تصريحات لوسائل الإعلام:"منذ بداية الأمر كنت واضحًا مع ديباي كما أنني التقيت مع بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في برشلونة مرتين وقال لي لا أعرف كيف يمكن حسم الأمور".





وأضاف:"كومان منح ديباي أمل الانضمام إلى برشلونة وكان ديباي مستعداً لبذل أي شيء لإتمام الصفقة لكنه يشعر اليوم بخيبة أمل من برشلونة وليس من ليون".





وتابع:"ديباي سيفعل أي شيء لينتقل إلى برشلونة في يناير لكني لست صاحب القرار، إنه جونينيو الذي قرر كل شيء بشأن الانتقالات مع فينسينت بونسوت ورودي جارسيا".





وعن تجديد عقد ديباي الذي ينتهي في صيف 2021، اختتم أولاس تصريحاته قائلاً:"بالنسبة لي، لم أتخل عن فكرة تجديد عقد ممفيس ديباي لكن الأمور معقده لأنه يرفض التجديد".











