إنجلترا تقهر ويلز بالثلاثة وديًا

حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على حساب ويلز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، في إطار استعداداتهما لمنافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف حمل توقيع لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 26، فيما أضاف زميلاه كونور كودي وداني إنجز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و63 على الترتيب.





ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفيه منتخبي بلجيكا والدنمارك يومي الأحد والأربعاء القادمين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الأسود الثلاثة) المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب (بلجيكا) المتصدر، بعد مرور أول جولتين من المجموعة.





في المقابل، يلعب منتخب ويلز خارج ملعبه مع منتخبي أيرلندا وبلغاريا في نفس اليومين، في إطار المجموعة الرابعة للقسم الثاني بالمسابقة القارية، حيث يتربع الفريق على الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب فنلندا.