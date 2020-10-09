مدير مستشفى نجع حمادي: خروج جميع المصابين في واقعة تسرب غاز الكلور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
حالات التسمم
حالات التسمم
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور على نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادى، إن جميع الحالات التي أصيبت باختناق جراء تسرب غاز الكلور من مرشح مياه بـ"نجع قابول"، بنجع حمادى، خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتابع:"عدد الحالات التي دخلت المستشفى 61 حالة 39 حالة متوسطة جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج".

وأضاف "نور الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فور قدوم المصابين إلى المستشفى تم توفير الأدوية اللازمة وأسطوانات الأكسجين، ورفع حالة الطوارئ والمتابعة اللحظية للمصابين حتى تماثلوا للشفاء، متابعا: "تعاملنا مع 61 حالة مصابة باختناق جراء استنشاق غاز الكلور في وقت واحد".

هذا، و43 شخصًا بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بإصابة 43 شخصًا، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.

تم الدفع بسيارات إسعاف إلى القرية، لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية.

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