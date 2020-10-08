بسبب مورينيو.. ميسي طلب الرحيل عن برشلونة في 2004





فجر الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو مفاجأة من العيار الثقيل برغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الرحيل عن صفوف البلوجرانا والإنتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في 2004.





وقال جانلوكا دي مارزيو في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش إصدار كتابه:"من أكثر الأشياء التي كانت مجهولة هي أن ميسي كان قريبًا من الإنضمام إلى تشيلسي في عام 2004 ولكن الأمر لم يتم".





وأضاف:"كان ميسي قريبًا للغاية من صفوف تشيلسي لأنه أراد اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو في ذلك الوقت، حيث جرت محادثة طويلة بين ميسي ومورينيو في تلك الفترة".





واختتم جانلوكا دي مارزيو تصريحاته قائلاً:"تحدثت في كتابي عن هذه المكالمة اللطيفة التي دارت بينهما، كانت تلك المرة الأولى التي آراد فيها ميسي الرحيل عن برشلونة".