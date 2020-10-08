معتز عبد الفتاح: مصر في مواجهة 6 حروب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة في حالة حرب، ليست حربا عسكرية بمعن أن جيشا يواجه جيشا، وإنما هي حرب في مواجهة أمن مصر واستقرارها ومقومات وجودها.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، إن مصر تواجه حربا سداسية الأبعاد، موضحا: "أولا: هي حرب إرهاب يريد أن يحصد ما يمكن أن يحصده من الأرواح والمنشآت والانجازات، ثانيا: إنها حرب مياه لمن يريد أن يجعل مستقبل مصر المائي ليس بيد المصريين".

تابع: "ثالثا: هي حرب شرعية تريد أن تنال من قواعد الحكم الحالية لقواعد حكم جديدة تجعل الغائب مكان الحاضر، والمتاجرة بالإسلام مكان احترام الأديان، رابعا: وهي حرب استنزاف لمقدرات الدولة حتى لا تستطيع أن تنجح في معركتي البقاء والبناء".
واصل: "هي حرب أيضا انهاك كي يفقد المواطن الأمل في الغد، وأخيرا: هي حرب صورة ذهنية لتصوير الحق باطلا والباطل حقا، لتصوير الخير شرا، والشر خيرا".

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