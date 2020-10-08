ضبط 6 أشخاص تحرشوا بفتاة أجنبية في مدينة نصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:28 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يبكى منددًا بتداول مقطع فيديو لواقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات تحمل ذات الجنسية وذلك بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

فقد أكدت الأجهزة الأمنية المعنية أنه وفى وقت معاصر لوقت إرتكاب الواقعة المشار إليها تم تحديد وضبط الجناة مرتكبى الواقعة وعددهم (6 أشخاص) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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