بعد التعادل أمام دجلة.. نجم الزمالك السابق يقرر تشجيع الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements
تعادل نادي الزمالك أمام نظيره نادي وادي دجلة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفقد الزمالك بهذا التعادل نقطتين في غاية الأهمية في ظل صراعه المشتعل مع بيراميدز للحصول على المركز الثاني بالدوري الممتاز والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأعلن عمرو ذكي نجم نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انه سيشجع النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضد بيراميدز قائلًا :"أنا هشجع الأهلي مباراة واحدة بس".


ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك اليوم :-


1- الأهلي - 85 نقطة.

2- الزمالك - 65 نقطة.

3- بيراميدز - 63 نقطة.

4- المقاولون العرب - 52 نقطة.

5- إنبي - 45 نقطة.

6- سموحة - 44 نقطة.


7- مصر للمقاصة - 40 نقطة.

8- الاتحاد السكندري - 39 نقطة.

9- الإسماعيلي - 38 نقطة.

10- نادي أسوان - 37 نقطة.

11- الإنتاج الحربي - 37 نقطة.

12- المصري 36 نقطة - 36 نقطة.

13- طلائع الجيش - 35 نقطة.

14- وادي دجلة - 35 نقطة.

15- الجونة - 34 نقطة.

16- حرس الحدود - 30 نقطة.

17 نادي مصر - 21 نقطة.

18- طنطا - 18 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 14 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

صراع المركز الثاني يشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك

منذ 38 دقيقة

الزمالك يفقد نجميه أمام حرس الحدود

منذ أقل من نصف ساعة

الصراع يشتعل بين الزمالك وبيراميدز على صفقة «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

اعرف جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة

بعد تعادل وادي دجلة مع الزمالك .. ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في طريق مفتوح للحفاظ على اللقب

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

10:29 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»