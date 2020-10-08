بعد التعادل أمام دجلة.. نجم الزمالك السابق يقرر تشجيع الأهلي





وفقد الزمالك بهذا التعادل نقطتين في غاية الأهمية في ظل صراعه المشتعل مع بيراميدز للحصول على المركز الثاني بالدوري الممتاز والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم المقبل.





وأعلن عمرو ذكي نجم نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انه سيشجع النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضد بيراميدز قائلًا :"أنا هشجع الأهلي مباراة واحدة بس".









ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك اليوم :-









1- الأهلي - 85 نقطة.





2- الزمالك - 65 نقطة.





3- بيراميدز - 63 نقطة.





4- المقاولون العرب - 52 نقطة.





5- إنبي - 45 نقطة.





6- سموحة - 44 نقطة.









7- مصر للمقاصة - 40 نقطة.





8- الاتحاد السكندري - 39 نقطة.





9- الإسماعيلي - 38 نقطة.





10- نادي أسوان - 37 نقطة.





11- الإنتاج الحربي - 37 نقطة.





12- المصري 36 نقطة - 36 نقطة.





13- طلائع الجيش - 35 نقطة.





14- وادي دجلة - 35 نقطة.





15- الجونة - 34 نقطة.





16- حرس الحدود - 30 نقطة.





17 نادي مصر - 21 نقطة.





18- طنطا - 18 نقطة.

تعادل نادي الزمالك أمام نظيره نادي وادي دجلة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.