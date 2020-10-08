وائل الإبراشي يوجه التحية والشكر للوكالة الفرنسية بسبب هذه الصورة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الإعلامى وائل الإبراشى، كذب جماعة الإخوان الإرهابية في الترويج لصورة شخص تم إعدامه على يد تنظيم "داعش"، الإرهابى، في دير الزور شرقى سوريا،خلال سيطرة التنظيم المتطرف هناك، على أساس أنه متظاهرمصرى تم إعدامه بسبب مشاركته في التظاهرات، وتابع:"جابو صورة لرجل مصلوب على خشب ويرتدى البدلة البرتقالية..الصورة داعشية".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هدف الجماعة في الترويج لهذه الصورة التي لا يصدقها أي مصري، هو مخاطبة الخارج والدول التي تعادى مصر من أجل اتخذها ذريعة للهجوم على البلاد.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن الوكالة الفرنسية،قامت بالتحقيق في أصل الصورة وتبينت أنها لرجل تم إعدامه على يد "داعش"، في منطقة دير الزور بسوريا، وصلبه على خشبه وتركه لعدة أيام، وتابع:"الوكالة تحدثت مع شهود شاهدوا إعدامه ونقلت تصريحاتهم ونفت أن تكون هذه الصورة بمصر..ولذلك أنا بوجه الشكر والتحية للوكالة الفرنسية".


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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن محاولة إعلام الإرهابية و"الجزيرة" القطرية تشوية نصر أكتوبر بتلفيق فيديوهات مفبركة عن الوضع في سيناء، ليست جديدة، حيث دأبت هذه الجماعة من خلال ادواتها على محاولة تزكية بعض الأفعال باستخدام العنف لترهيب المواطنين أو تشوية الصورة.

وأضاف "العمدة"، أن الانجاز الذي تحقق من خلال الشعب المصري وجيشه في أكتوبر 73 لازال وسيظل حديث العالم أجمع، وهي اخر حرب نظامية حار العالم في تنفيذها، والجماعة الإرهابية تسعى لتشويهها بالتدليس والتشوية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإخوان الإرهابية مدعومة من قبل أجهزة مخابرات ودول لا يهمها استقرار مصر، ودائمًا وأبدًا تعبث في أمنها الداخلي ويسعوا لإحباط المواطن المصري وتشوية مناسباته السعيدة.


اقرأ أيضًا:
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن محاولة إعلام الإرهابية و"الجزيرة" القطرية تشوية نصر أكتوبر بتلفيق فيديوهات مفبركة عن الوضع في سيناء، ليست جديدة، حيث دأبت هذه الجماعة من خلال ادواتها على محاولة تزكية بعض الأفعال باستخدام العنف لترهيب المواطنين أو تشوية الصورة.

وأضاف "العمدة"، أن الانجاز الذي تحقق من خلال الشعب المصري وجيشه في أكتوبر 73 لازال وسيظل حديث العالم أجمع، وهي اخر حرب نظامية حار العالم في تنفيذها، والجماعة الإرهابية تسعى لتشويهها بالتدليس والتشوية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإخوان الإرهابية مدعومة من قبل أجهزة مخابرات ودول لا يهمها استقرار مصر، ودائمًا وأبدًا تعبث في أمنها الداخلي ويسعوا لإحباط المواطن المصري وتشوية مناسباته السعيدة.

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