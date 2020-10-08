سيد عبد الحفيظ يزف أنباء سارة لجماهير الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:51 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة مصابي الأهلي، وإمكانية لحاق بعضهم بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير الكرة خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "محمد الشناوي في حالة جيدة جدًا، قد يكون يوم السبت معنا في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين".

وتابع: "بالنسبة للاعب أيمن أشرف، هو فقط يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وأخذ راحة وغدًا سنرى موقفه، وإمكانية لحاق بالمباراة المقبلة".

وأضاف: "رامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة أمام الوداد المغربي، رغم صعوبة ذلك".

وأكمل: "سعد سمير سيشارك معنا بعد ثلاث أسابيع، وقد يشارك أليو بادجي في مران السبت ليتواجد معنا في التدريبات".

واختتم: "محمود وحيد سيتواجد يوم السبت أو الاثنين المقبل وموسمياني يشاهد كل المعارين ويهتم بكل شئ، قبل حسم الملف الشائك".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء الأحد ضمن منافسات الدوري العام، قبل الخروج لمواجهة الوداد المغربي، يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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