البابا تواضروس يلتقي خدام الأسر الجامعية online

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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، اليوم لقاءًا عبر تطبيق زوم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان "تشدد وتشجع".



ونبه قداسته في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.



البابا تواضروس في تدشين كاتدرائية بشائر الخير: اليوم عيد



وصف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال كلمته في تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بحي بشائر الخير ٣ في الإسكندرية صباح اليوم، يوم التدشين بأنه عيد لكونه يوم ميلاد الكنيسة المدشنة.



وتمم قداسته سر المعمودية لثلاثة أطفال في إطار زيارته للكاتدرائية لتدشينها.



كما كرم قداسة البابا تواضروس أبناءه المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات.وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي.



وقال البابا تواضروس: سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لايعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح علي سبيل المثل الدراسات التي قدمها مينا عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في اسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح.



وأضاف: عايز اكلمكم عن فترة الشباب "اذكر خالقك " لازم تفتكر وتكون مع الهك. اذكره سواء بالصلاة أو بالخدمة أو بالعمل دائما الإنسان الشاطر يضع الله أمامه ومجهودكم لا يضيع فأي شئ تفعله يد الله تكون معك دائما أرفع قلبك وقل له أشكرك على النعمة التي اعطتها لي واقول لكم ان الإحترام يقدم لأصحاب الكفاءة العليا العالم لكي يحترمك ينظر لكفائتك وتميزك وهذا شئ هام.التميز في كل مكان توجد كل التخصصات لكن من الشاطر المتميز صاحب الكفاءة اذكر انظر ليد الله التي تعمل معك.