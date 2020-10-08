الجهاز الفني للزمالك يدعم مرتضى منصور في أزمته مع "الأوليمبية"





تحدث مدحت عبد الهادي أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك عن دعمهم لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأوليمبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات.





وقال مدحت عبدالهادي في تصريحات عقب لقاء ودي: "مباراة قوية مثلها مثل مواجهات سموحة والمصري، دخلنا المباراة بغيابات عديدة تركت أثر كبير على مستوى الفريق".





وتابع: "اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم كانوا رجال وعلى قدر المسئولية، وادي دجلة استحوذ على المباراة".





وواصل: "حرام عليكم الضغط الكبير الذي يتعرض له جميع لاعبي الزمالك، بنناشد الجميع بعد الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق قبل بطولة هامة مثل دوري أبطال أفريقيا".





وأضاف: "من الوارد أن يتعرض اللاعبون للإصابات قبل مواجهة الرجاء المغربي، كنت أتمنى الحصول على الثلاث نقاط ولكن في النهاية حصلنا على نقطة واحدة".





واستكمل: "الله يكون في عون اللاعبين بعد الضغط الكبير الذي نتعرض له في مواعيد المباريات، لا يوجد أي وقت للجهاز الفني في عمل شغل خاص، المبارايات قريبة جداً لبعضها".





وواصل: "أمامنا مباراة قوية أمام حرس الحدود في الإسكندرية كل هذا يمثل حمل على اللاعبين وضغط كبير علينا".





وتابع: "قرار اللجنة الأولمبية يشكل حالة من الضيق لكيان نادي الزمالك ، نحن ندعم الكيان وندعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وكل جماهير ورموز النادي قاموا بتقديم الدعم، نتمنى خروج قرار يكون لصالح نادي الزمالك".



