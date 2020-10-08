الجهاز الفني للزمالك يدعم مرتضى منصور في أزمته مع "الأوليمبية"
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:15 م
رامي بشاي
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تحدث مدحت عبد الهادي أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك عن دعمهم لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأوليمبية بالإيقاف لمدة 4 سنوات.
وقال مدحت عبدالهادي في تصريحات عقب لقاء ودي: "مباراة قوية مثلها مثل مواجهات سموحة والمصري، دخلنا المباراة بغيابات عديدة تركت أثر كبير على مستوى الفريق".
وتابع: "اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم كانوا رجال وعلى قدر المسئولية، وادي دجلة استحوذ على المباراة".
وواصل: "حرام عليكم الضغط الكبير الذي يتعرض له جميع لاعبي الزمالك، بنناشد الجميع بعد الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق قبل بطولة هامة مثل دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "من الوارد أن يتعرض اللاعبون للإصابات قبل مواجهة الرجاء المغربي، كنت أتمنى الحصول على الثلاث نقاط ولكن في النهاية حصلنا على نقطة واحدة".
واستكمل: "الله يكون في عون اللاعبين بعد الضغط الكبير الذي نتعرض له في مواعيد المباريات، لا يوجد أي وقت للجهاز الفني في عمل شغل خاص، المبارايات قريبة جداً لبعضها".
وواصل: "أمامنا مباراة قوية أمام حرس الحدود في الإسكندرية كل هذا يمثل حمل على اللاعبين وضغط كبير علينا".
وتابع: "قرار اللجنة الأولمبية يشكل حالة من الضيق لكيان نادي الزمالك ، نحن ندعم الكيان وندعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وكل جماهير ورموز النادي قاموا بتقديم الدعم، نتمنى خروج قرار يكون لصالح نادي الزمالك".
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