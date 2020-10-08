الترجي التونسي يفاوض الجونة لضم والتر بواليا





دخل نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس فى مفاوضات مع نادي الجونة لضم المهاجم الزامبي الشاب والتر بواليا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس أن إدارة نادي الترجي وضعت مهاجم الجونه ضم أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الترجي بالموسم الجديد.





وأضافت التقارير أن المفاوضات بين نادي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الجونة بدأت لضم اللاعب الزامبي الشاب الذي يبلغ 25 عاما.





يذكر أن بواليا نجح فى التألق مع نادي الجونة هذا الموسم فى بطولة الدوري المصري الممتاز ليجذب أنظار العديد من الأندية الأفريقية الكبري أبرزها الترجي الرياضي التونسي.