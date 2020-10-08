بعد عودتها لـ النهار.. تامر أمين لريهام سعيد: "هتاخدي كام؟"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الإعلامية ريهام سعيد، عن عودتها لقناة النهار: "أحترم جميع القنوات التي عملت بها سابقًا، والنهار لها ذكريات ونجاحات كبيرة في حياتي".


وتابعت "سعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "المشاهدين دائمًا كانوا يربطون بيني وبين قناة النهار طوال السنوات السابقة، ويسألوني عن العودة إليها".


واستكملت: "حققت كثير من النجاحات والإنجازات على شاشة قناة النهار، وحققت نجاح في تقديم حلقات مميزة على شاشة النهار"، متابعة: "الصح إن الواحد يرجع للصواب ويصلح إللي حصل، ونقوم بالتحضير لعودة برنامج صبايا الخيربشكل جديد ومتطور وأكثر قوة"، مضيفة: "سأتقدم الأسبوع المقبل بأوراق اعتمادي لدى نقابة الإعلاميين قبل عودة البرنامج".


ومازح الإعلامي تامر أمين، الإعلامية ريهام سعيد، قائلًا: "هتاخدي كام من البرنامج؟"، وردت الإعلامية: "إنت بتاخد كام؟"، ليرد الإعلامي: "هبقى أقولك بعد البرنامج".


وكانت أعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد، لتعود مجددًا الى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.


وأضافت " الشبكة " في بيان لها انه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الاخيرة.


وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» في ٢٠٠٣ بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والانسانية، وعملت في عدد من القنوات الاخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة ١٥ سنة مضت.


وكان لريهام عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحًا ملحوظًا في ظهورها الفني.وكانت البداية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي)وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.

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