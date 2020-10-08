حسام عبدالغفار يوضح تفاصيل استعداد الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي وأمين عام المستشفيات الجامعية، إن تنسيق الجامعات الأهلية تم تقسيمه على مرحلتين، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بظهور نتائج المتقدمين لهذه الجامعات الجديدة.

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم بدءًا من غدٍ الجمعة، سيتم استقبال الملفات والطلاب الذين تقدموا للجامعات ونجحوا في المرحلة الأولى أو نظرائهم الذي تقدموا في المرحلة الثانية وظهرت نتائجهم، ومراجعة أوراقهم الثبوتية التي تقدموا بها.

وتابع أمين عام المستشفيات الجامعية، أن وزير التعليم العالي أوضح انتهاء جزء كبير من استعدادات الجامعات الأهلية، حيث تم الانتهاء من فرش المدرجات وتجهيز المعامل، لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأردف: أنه تم الانتهاء من التعاقدات مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والطواقم الإدارية، كما أوشكت الجامعات على الانتهاء من توصيلات الإنترنت والبنية التحتية وغيرها.

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