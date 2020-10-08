محمد موسى: النائب محمد إسماعيل خطيب مفوه عمله يسبق كلامه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى بإنجازات النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، لافتا أنه قدم إنجازات كبيرة وعديدة بدأها من أول يوم أنتخب فيها كنائب للشعب.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، النائب محمد إسماعيل تميز بالبساطة والجلوس مع كافة فئات المواطنين ولم يفرق بين طبقات بعينها، كما أنصت لجميع مشاكل أهالي دائرته ونجح في إنها العديد من المشكلات التي عرضت عليه كما قام بتحقيق مشروعات لأبناء دائرته.

تابع، "لم يتغير ومكتبه وبيته وتليفونه وقناته مفتوحة لكل أهل حي بولاق الدكرور تقريبًا كدة بيبدأ يومه من 8 الصبح وينتهي 2 أو 3 الفجر وعشان كدة قدر يعرف مشاكل أهل دايرته وعرف يحل منها مشاكل كتير.. لما تشوف الناس وهي بتتقابل معاه اليومين دول تفهم أنهم مقدرين كل اللي قدمه لأهل دايرته من خدمات كبيرة وفي مختلف المجالات".

وأتم قائلا، "صحيح النائب محمد إسماعيل نائب أفعال وليس أقوال مع أنه خطيب مفوه ولكن عمله بيسبق كلامه ودايمًا عنده إنكار ذات ودايمًا شايف أن اللي بيقدمه قليل رغم أنه كتير ودايما يقولك أهلي في بولاق يستحقوا أكتر من كدة وده الرقم الصعب الحقيقة في انتخابات النواب ببولاق الدكرور لأننا أمام نائب بيعلي قيمة الصوت اللي إختاره وقعد يشتغل من أجل هؤلاء الذين منحوه ثقتهم طوال الخمس سنين".

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