البورصة الأمريكية ترتفع بالختام و"داو جونز" يسجل أعلى مستوي في شهر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:38 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع مع تسجل مؤشر "داو جونز" أعلى مستوى في شهر، مع آمال إقرار إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.


وقادت أسهم شركات الطيران مكاسب "وول ستريت" حيث ارتفع سهما "يونيتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" بأكثر من 1 بالمائة لكل منهما.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية والديمقراطيين شرعوا في إجراء بعض المحادثات المثمرة للغاية بشأن التحفيز.

جاءت تعليقات ترامب بعد أن حث المشرعين على المضي قدما في مساعدة شركات الطيران بسبب فيروس كورونا.

لكن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ذكرت أنه لن يتم تمرير مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات إلى شركات الطيران بدون حزمة تحفيز شاملة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند الختام، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 28425.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2 سبتمبر الماضي.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3446.8 نقطة، وشهد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 11420 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  عند 93,59.

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