الزمالك يفقد نجميه أمام حرس الحدود

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:08 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو وطارق حامد عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام حرس الحدود في الدوري.

ويغيب الثنائي "حامد وزيزو" عن المباراة عقب حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام وادي دجلة.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد ٦٥ نقطة ، وذلك بعد أن خاض الزمالك ٣٢ مباراة فاز في ١٩ تعادل في ٨ خسر في ٥ .



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طارق حامد زيزو رياضة الزمالك

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