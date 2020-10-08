محافظ أسيوط: القيادة السياسية مهتمة بمشروعات الصرف الصحي

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية المشروعات القومية الخاصة بقطاع الصرف الصحي، لافتا أنه سيتم بدء التجارب والتشغيل النهائى للمشروعات فى أقرب وقت بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من كهرباء وبيئة ومرافق وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء.



تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحى أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتى تم انشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة مركزى "أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة" وقرية بنى مر والوادى الاسيوطى بتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه.



أصاف، المحطة ستعالج 81 ألف متر مكعب يوميا، وهناك توسعات ستتم خلال الفترة القادمة لتصل الطاقة إلى الضعف، لافتا أن مشروعات الصرف الصحي تلقى اهتماما خاصا من القيادة السياسية.

