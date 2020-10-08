متخصصة في شؤون الأسرة: قبول الخيانة الزوجية يدعو للرذيلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة عبير حمدي المتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، إن قبول الزوجة لخيانة زوجها يفسح لها المجال ويشجعها لخيانته أيضا تحت شعار "الخيانة المتبادلة".

تابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يجب على المرأة التي علمت بخيانة زوجها لها طلب الطلاق حتى لا نفتح على أنفسنا أبوابا ومبررات كتيرة بغرض المعاملة بالمثل مما يدعوا المجتمع إلى الخوض في الانحراف والرذيلة.

وأضافت المتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الشيطان يزين للمرأة أشياء كثيرة لذلك يجب تجنب هذه الأمور، مضيفة: الرجل المصري لا يغفر لزوجته فكيف يطلب من المرأة أن تسامح زوجها على خيانته لها؟.

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