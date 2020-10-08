خبير أسري: "التوقع" هو أحد أسباب المشكلات بين الزوجين.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إيهاب زايد، الخبير الأسري، إنه لا يوجد زوج يخون زوحته دون أسباب، لأنه من المؤكد أنه وجد في الطرف الآخر أو المرأة الأخرى ما لم يجده في منزله.

وأضاف الخبير الأسري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أسباب الفجوة بين الزوجين، هي مرحلة الفتور والخرس الزوجي بعد فترة من الزواج.

وتابع الدكتور إيهاب زايد، إن مشكلة الخيانة الزوجية تتسبب في أذى للأولاد، وهو ما يجعلنا نصدر للمجتمع أبناء غير أسوياء، يدفعون ثمن الخيانة التي لا ذنب لهم فيها.

وأردف الدكتور إيهاب زايد، الخبير الأسري، أن الوازع الديني أحد أهم الأسباب لوجو د الخيانة بين الزوجين، موضحا أن "التوقع" من أسباب المشكلات بين الزوجين، "لأني أنا كزوج متوقع أن زوجتي تعملي حاجة بطريقة معينة، ومبيحصلش، وبالتالي تيجي المشكلة هنا"

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قال الدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، إن الثقافة الأسرية تُعد السبب الرئيسي لما يسمى بالسيطرة على المنزل بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجة قبل الذهاب إلى منزل زوجها تأخذ معلومات من والدتها بعضها صحيح والأخر خطأ، كما أن الزوج يأخذ بعض المعلومات من والدته أيضًا بعضها صحيح والأخر خطأ؛ الأمر الذي ينتهى بخلافات مظلمة بينهما.

وأضاف "صلاح الدين"، أن الزوج والزوجة يظلوا طوال الوقت محملين بأعباء المصالح المظلمة والثقافة الخاطئة، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء المظلمة تظهر عند أول مولود واختيار اسمه ما بين الأب والأم مما يحمل كل منهما بضغط عالى ليس فى محله على الإطلاق.

وتابع: "حل هذه الثقافة هو جلوس الزوج والزوجة والتحدث بشىء من العقل واختيار الأفضل لحياتهم وليس لحياة الأخرين والبعد كل البعد عن أي ضغوط أسرية خاصة للزوج أو الزوجة"، مشيرًا إلى أن المشورة بين الزوج والزوجة فى مناحي الحياة بينهما أمر مهم للغاية اقتضاءً بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

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