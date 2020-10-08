محافظ أسيوط: تبطين الترع يُلبي رغبات المزارعين ويحد من التلوث

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكر انتصارات أكتوبر الميجدة، لافتا أن هذه الذكرى تدعونا جميعا للتكاتف خلف القيادة السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في ظل دعوات التخريب التي تطلقها جماعات الخراب للنيل من استقرار البلاد وأمنها.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع بنفسه جميع المشروعات التي تنفذ في المحافظة بمختلف المجالات من خلال لقائه عبر تقنية الفيديو الكونفرانس.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع تبطين الترع لزيادة سرعة المياه لتلبية رغبات المزارعين بالقرى والنجوع والحد من التلوث وترشيد المياه والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السايسية.

وأوضح أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لتفقد الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والأحياء.

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