صراع المركز الثاني يشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك

حسم التعادل السلبي موقعة فريقي الزمالك ووادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وفقد الزمالك بهذا التعادل نقطتين في غاية الأهمية في ظل صراعه الشرس مع بيراميدز على المركز الثاني بالدوري الممتاز والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم المقبل.









ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك اليوم :-









1- الأهلي - 85 نقطة.





2- الزمالك - 65 نقطة.





3- بيراميدز - 63 نقطة.





4- المقاولون العرب - 52 نقطة.





5- إنبي - 45 نقطة.





6- سموحة - 44 نقطة.









7- مصر للمقاصة - 40 نقطة.





8- الاتحاد السكندري - 39 نقطة.





9- الإسماعيلي - 38 نقطة.





10- نادي أسوان - 37 نقطة.





11- الإنتاج الحربي - 37 نقطة.





12- المصري 36 نقطة - 36 نقطة.





13- طلائع الجيش - 35 نقطة.





14- وادي دجلة - 35 نقطة.





15- الجونة - 34 نقطة.





16- حرس الحدود - 30 نقطة.





17 نادي مصر - 21 نقطة.





18- طنطا - 18 نقطة.