الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 18 مصرفًا إيرانيًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
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فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني استهدفت 18 مصرفاً.

 

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان له، أن شمول هذه المصارف بالعقوبات يعكس التزام الولايات المتحدة بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي.

 

وأوضح أن الإجراءات المتخذة ستستمر في السماح للمعاملات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية.

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