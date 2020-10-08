الإبراشي يكشف كذب الإخوان في سرقة الأطفال والاتجار بأعضائهم





وقال: "تم سرقة موبايل أحد الأطفال من قبل شخص قال له أريد أن أجرى مكالمة من هاتفك، وعندما علم والد الطفل بذلك بحث عن كاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت الواقعة وعندما قام بنشر الفيديو الذى يوضح السارق على السوشيال ميديا قامت جماعة الإخوان بالترويج له على انه فيديو لخطف الأطفال".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن النيابة العامة أصدرت بيان شأن هذه الواقعة، التي تؤكد أنه لا صحة لما تردده منابر الإخوان الإرهابية، متابعا:"الإخوان بيحاولوا ياخدو خيط من الحقيقة والباقى كذب..وواقعة سرقة موبايل أحد الأطفال يكشف ذلك".



ولفت "الإبراشى"، إلى أن الجماعة الإرهابية تريد نسف حالة الأمن التي تنعم بها مصر، من خلال ترويج الشائعات والأكاذيب التي لا تمت للحقيقة بصلة، مثل سرقة الأطفال والاتجار بأعضائهم.



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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن محاولة إعلام الإرهابية و"الجزيرة" القطرية تشوية نصر أكتوبر بتلفيق فيديوهات مفبركة عن الوضع في سيناء، ليست جديدة، حيث دأبت هذه الجماعة من خلال ادواتها على محاولة تزكية بعض الأفعال باستخدام العنف لترهيب المواطنين أو تشوية الصورة.



وأضاف "العمدة"، أن الانجاز الذي تحقق من خلال الشعب المصري وجيشه في أكتوبر 73 لازال وسيظل حديث العالم أجمع، وهي اخر حرب نظامية حار العالم في تنفيذها، والجماعة الإرهابية تسعى لتشويهها بالتدليس والتشوية.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإخوان الإرهابية مدعومة من قبل أجهزة مخابرات ودول لا يهمها استقرار مصر، ودائمًا وأبدًا تعبث في أمنها الداخلي ويسعوا لإحباط المواطن المصري وتشوية مناسباته السعيدة.



فند الإعلامى وائل الإبراشى، أكاذيب الإخوان بشان خطف الأطفال في محافظة الإسكندرية، موضحًا أن منابر الإخوان روجت لفيديو الطفل الذى سرق موبايل أحد المواطنين، على أساس أنه فيديو لخطف الأطفال.